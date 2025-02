San Marino, nel 2024 all’Outlet Experience uno scontrino medio di 113 euro

Si è ulteriormente consolidato, nel 2024, il trend di crescita di San Marino Outlet Experience che, dalla sua inaugurazione avvenuta a gennaio 2021, sta progressivamente avanzando nel suo piano d’espansione, come confermano anche tre recenti nuove aperture che portano a 50 i punti vendita presenti.

Se il 2024 si era chiuso con le inaugurazioni dei punti di vendita Chicco e Lanificio Angelico, il 2025 si è aperto con un nuovo prestigioso ingresso, quello di Under Armour, brand punto di riferimento per chi cerca performance, innovazione e stile nello sport. I dati consuntivi dei 12 mesi passati mostrano un fatturato complessivo in aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

Positive sono anche le performance dei singoli punti vendita, il 40% dei quali ha ottenuto una crescita a doppia cifra.

Lo scontrino medio registrato si aggira intorno ai 113 euro. Le vendite Tax Free hanno continuato ad aumentare, passando dal 9% del 2021 al 14% del volume d’affari compressivo raggiunto nel 2024. Una cifra significativa, soprattutto se si considera che la soglia di tax free è rimasta invariata a 258 euro.

Tra i Paesi dell’Unione Europea, escludendo l’Italia, i flussi più importanti si registrano da Ucraina, Germania e Svizzera, con uno scontrino medio di 604 euro. Per quanto riguarda, invece, i Paesi Extra UE, spiccano Corea del Sud e Kazakistan, con uno scontrino medio di 928 euro. Il segmento lusso registra una crescita dell’11%, con uno scontrino medio di 661 euro; il segmento uomo e donna è aumentato del 17% rispetto al 2023, con uno scontrino medio pari a 165 euro. Cresce del 28% il segmento outdoor, con uno scontrino medio che si attesta a 86 euro.

Particolarmente positivi, e di buon auspicio per il 2025, i dati dell’ultimo scorcio dell’anno, a cominciare dal Black Friday che ha fatto segnare un incremento del 21% delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2023 e un incremento degli ingressi del 19%.