San Marino, modifiche allo statuto di Banca centrale: direttivo a maggioranza sammarinese

Al centro della Commissione Finanze, in calendario dall’8 luglio a oggi, resta il dibattito sul progetto di legge con le modifiche allo statuto di Banca Centrale. La seduta di martedì sera ha visto respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni, mentre è passata la proposta del Governo di aggiornare le disposizioni per la composizione del Consiglio direttivo di Bcsm con l’obiettivo di avere presidente e cinque consiglieri nominati dal Consiglio grande e generale. Requisito imprescindibile? La maggioranza di queste figure deve essere sammarinese, o residente, facendo rientrare anche il presidente in questo conteggio. «A differenza della precedente, l’attuale maggioranza - specifica il segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti - ritiene prioritario mantenere una rappresentatività maggiore da parte di cittadini e residenti, anche per rafforzare il legame con il territorio».