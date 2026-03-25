San Marino, mobilità e rinnovabili: intesa tra Titano e Byd

Il colosso cinese Byd, leader cinese dell’automotive e nella produzione di veicoli elettrici e ibridi, ha ufficializzato, nei giorni scorsi, un accordo strategico con la Repubblica di San Marino. L’obiettivo è quello di trasformare il microstato in un hub d’innovazione europeo che metterà al centro sia le tecnologie energetiche sia la mobilità sostenibile. Un percorso, quello di cui sono state appena gettate le fondamenta, che si avvarrà di un ampio perimetro di cooperazione. San Marino fungerà, insomma, da banco di prova attraverso le divisioni aziendali complete dell’azienda (dai trasporti pesanti alle celebri batterie “Blade” al litio, ferro e fosfato) per l’integrazione di sistemi di energia rinnovabile oltre che di soluzioni di stoccaggio avanzate.