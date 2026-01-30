San Marino manda in pensione i bus: avanti con la navetta a chiamata

San Marino rivoluziona la mobilità: «Dal 2 marzo il bus arriva quando lo desideri». Per decenni, i cittadini hanno dovuto fare i conti con orari e percorsi dei bus rigidi, ma ora grazie a una sofisticata piattaforma tecnologica, moderna lampada di Aladino, sarà il mezzo pubblico a modellarsi alle esigenze dell’utente, e in modo gratuito da marzo sino a settembre. «L’introduzione di Smuvi rappresenta un atto di fiducia verso l’innovazione come strumento per migliorare la quotidianità dei concittadini», dichiara Alessandro Bevitori, segretario di Stato per il Lavoro e i rapporti con Aass (Azienda dei servizi pubblici). A monte del cambio di passo risiedono «le esigenze di chi lavora e si sposta sul territorio garantendo un diritto alla mobilità più equo, capillare e svincolato da logiche ormai superate». Di seguito entra nei particolari. «L’app Smuvi è già disponibile, quindi può essere installata, ma sarà operativa dal 2 marzo prossimo con la messa in funzione del servizio. Basta, quindi, con i “vuoto-bus”, meno traffico, meno inquinamento e più servizi per i cittadini».

Come funziona

Attraverso l’applicazione dedicata (o tramite prenotazione telefonica al numero 0549.883700) ogni cittadino può pianificare i propri spostamenti in autonomia. Il sistema coordina subito la flotta, ottimizzando i tragitti per ridurre tempi di percorrenza, costi improduttivi e annulla le attese alle fermate. L’operazione, sottolinea Marco Gatti, segretario per le Finanze, razionalizza le risorse grazie a «una pianificazione oculata che trasforma il trasporto pubblico da centro di costo a investimento sociale».

Le linee

Quanto all’architettura del nuovo servizio punta a massimizzare disponibilità ed efficienza nell’arco della giornata. A restare invariato sarà tuttavia il trasporto scolastico, casa – scuola e viceversa, con le attuali linee (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) nelle fasce orarie 6.30–8 e 12.30–14.30. Nulla cambia quindi per studenti e utenti che salgono a bordo nei momenti di maggiore affluenza. Sarà invece soppressa la linea 8 mentre nelle ore centrali della mattina e dal primo pomeriggio al termine del servizio le attuali linee 4 e 7 confluiranno in un’unica direttrice a orari fissi. La linea 47, invece, garantirà solo nei giorni feriali un collegamento continuo tra San Marino Città, l’Ospedale, Dogana ed il capolinea di Rovereta.

Tabelle orarie

Smuvi sarà operativo tra le attuali fermate tutti i giorni feriali (dalle 8.30 alle 20), domenica e festivi (dalle 8 alle 20). Resterá attivo anche di sera il venerdì e sabato e tutti prefestivi fino all’una del giorno successivo. Ma c’è dell’altro: l’utente riceverà sul proprio dispositivo precise informazioni e potrà monitorare la posizione del bus prima e durante il viaggio in tempo reale.

Sinergie