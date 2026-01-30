San Marino manda in pensione i bus: avanti con la navetta a chiamata

San Marino rivoluziona la mobilità: «Dal 2 marzo il bus arriva quando lo desideri». Per decenni, i cittadini hanno dovuto fare i conti con orari e percorsi dei bus rigidi, ma ora grazie a una sofisticata piattaforma tecnologica, moderna lampada di Aladino, sarà il mezzo pubblico a modellarsi alle esigenze dell’utente, e in modo gratuito da marzo sino a settembre.
«L’introduzione di Smuvi rappresenta un atto di fiducia verso l’innovazione come strumento per migliorare la quotidianità dei concittadini», dichiara Alessandro Bevitori, segretario di Stato per il Lavoro e i rapporti con Aass (Azienda dei servizi pubblici). A monte del cambio di passo risiedono «le esigenze di chi lavora e si sposta sul territorio garantendo un diritto alla mobilità più equo, capillare e svincolato da logiche ormai superate». Di seguito entra nei particolari. «L’app Smuvi è già disponibile, quindi può essere installata, ma sarà operativa dal 2 marzo prossimo con la messa in funzione del servizio. Basta, quindi, con i “vuoto-bus”, meno traffico, meno inquinamento e più servizi per i cittadini».