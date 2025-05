San Marino, malore fatale: mondo del calcio in lutto per l’escursionista scomparso

Malore fatale durante un’escursione, muore a 68 anni il fisioterapista Valter Zanca, colonna del Murata Calcio.

Dovevano trascorrere alcune ore di svago in mezzo alla natura, ma la giornata di domenica scorsa è sfociata in tragedia per dieci escursionisti che di buona lena, a partire dalle 9, percorrevano i sentieri della Valmarecchia. Partiti dalla località Avamposto, nei pressi di Novafeltria, erano diretti verso la Rocca di Maiolo. Tutto scorreva secondo la tabella di marcia, per poi lasciare spazio alla bellezza dei luoghi attraversati, finché Zanca si è accasciato all’improvviso nell’erba, attorno alle 10.30, con ogni probabilità per un malore causato, almeno stando a una prima ricostruzione, da un infarto, durante la camminata condotta a ritmo piuttosto blando. Si trattava infatti di una passeggiata scandita da pause e, al momento del dramma, i dieci partecipanti stavano affrontando un tratto pianeggiante, dopo aver effettuato quattro soste.