San Marino, lutto nel ciclismo per la morte di Domenico Gasperoni

SAN MARINO. Lutto a San Marino per la morte di Domenico Gasperoni che ci ha lasciati a causa di una malattia. Gasperoni avrebbe compiuto 66 anni tra due giorni. A dare la notizia una nota del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e della Federazione Sammarinese Ciclismo che «partecipano al dolore per la scomparsa» del dirigente. «Membro del Consiglio Federale della FSC dal 2022, rieletto lo scorso anno per il quadriennio in corso», ricordano, «Gasperoni all’interno della Federazione Sammarinese Ciclismo ricopriva il ruolo di responsabile settore strada e coordinatore delle manifestazioni federali. Da qualche anno era responsabile della prestigiosa gara nazionale italiana per Allievi Lugo – San Marino. Ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra del maggio scorso ha partecipato nelle vesti di Commissario Tecnico al posto dell’infortunato Maurizio Tura. Il CONS e la Federciclismo, interpretando i sentimenti di tutto il movimento sportivo sammarinese, si stringono alla famiglia».