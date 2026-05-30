San Marino, lunedì 1° giugno lutto nazionale per Mariella Mularoni, garantiti i servizi sanitari essenziali

In occasione della giornata di lutto nazionale per lunedì 1° giugno 2026 in onore di Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità, e per consentire alla popolazione di partecipare ai funerali di Stato, l’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica le seguenti disposizioni operative.

Saranno garantiti per l’intera giornata i servizi sanitari essenziali, il Pronto Soccorso e tutti i presidi di urgenza ed emergenza, nonché l’apertura della Farmacia dell’Ospedale e i servizi socio-sanitari indispensabili per la continuità delle cure.

Le attività degli uffici e dei servizi ISS saranno sospese a partire dalle ore 14. Le visite specialistiche, le prestazioni ambulatoriali e gli appuntamenti fissati per il pomeriggio saranno riprogrammati il prima possibile: i cittadini interessati saranno contattati direttamente dai servizi di riferimento.