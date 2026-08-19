San Marino, Libera indica la strada: “Europa, sanità e famiglie”

San Marino
San Marino, Libera indica la strada: “Europa, sanità e famiglie”

«Europa, sanità, sviluppo e famiglie: ecco le priorità di Libera per l’autunno». A elencarle è Giulia Muratori, la segretaria del partito di maggioranza.

Tutta dritta, dunque, verso l’accordo di associazione con l’Ue «che - come nota - dovrà vedere il Paese preparato e valorizzare le competenze nella Pubblica amministrazione vista la mole di lavoro legata all’attuazione dell’accordo, investendo nella formazione e valorizzando le professionalità sammarinesi già presenti». In questa prospettiva, è importante, a partire «dalle posizioni dirigenziali, rafforzare il ricorso ai bandi di concorso come strumento ordinario di selezione, attraverso procedure trasparenti, criteri chiari e pari opportunità di accesso». Quanto a sviluppo economico, energia e potere d’acquisto, Libera sostiene un modello di crescita «capace di attrarre investimenti di qualità, promuovere l’innovazione e generare occupazione qualificata». In questo quadro assume sempre maggiore importanza anche la politica energetica con sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili.

A sostegno dei più deboli

Allo stesso tempo deve rimanere alta l’attenzione sul costo della vita «tutelando in particolare i redditi medio bassi e le famiglie più esposte». Sul fronte sanità: la realizzazione del nuovo ospedale rappresenta una scelta strategica per il futuro del paese, ma prima dell’edificio occorre definire con chiarezza il modello sanitario che il Titano intende costruire. Tra gli impegni centrali dell’autunno vi è l’approvazione della legge a sostegno della famiglia «attesa in consiglio a settembre» e sulla quale nelle ultime settimane si sono mobilitate anche alcune mamme e le parti sociali. «Una donna non deve pagare sulla propria carriera e sulla propria pensione il tempo dedicato alla cura dei figli», sottolinea Muratori. Nella stessa direzione vanno il raddoppio del congedo di paternità da 10 a 20 giorni, il rafforzamento delle percentuali del congedo parentale, i permessi retribuiti per accompagnare i figli alle visite mediche, le maggiori tutele in caso di malattia, gli interventi sulle rette dei nidi e della refezione e il riconoscimento della figura del caregiver.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui