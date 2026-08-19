San Marino, Libera indica la strada: “Europa, sanità e famiglie”

«Europa, sanità, sviluppo e famiglie: ecco le priorità di Libera per l’autunno». A elencarle è Giulia Muratori, la segretaria del partito di maggioranza.

Tutta dritta, dunque, verso l’accordo di associazione con l’Ue «che - come nota - dovrà vedere il Paese preparato e valorizzare le competenze nella Pubblica amministrazione vista la mole di lavoro legata all’attuazione dell’accordo, investendo nella formazione e valorizzando le professionalità sammarinesi già presenti». In questa prospettiva, è importante, a partire «dalle posizioni dirigenziali, rafforzare il ricorso ai bandi di concorso come strumento ordinario di selezione, attraverso procedure trasparenti, criteri chiari e pari opportunità di accesso». Quanto a sviluppo economico, energia e potere d’acquisto, Libera sostiene un modello di crescita «capace di attrarre investimenti di qualità, promuovere l’innovazione e generare occupazione qualificata». In questo quadro assume sempre maggiore importanza anche la politica energetica con sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili.