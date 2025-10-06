San Marino, lancia petardi al Rally Legend, spettatori feriti: arrestato un 18enne

Petardi e feriti al Rally Legend, la gendarmeria ha arrestato un giovane 18enne della provincia di Pesaro-Urbino portato al carcere dei Cappuccini.
E come riporta l’Ansa al momento il ragazzo «è accusato di atti vandalici e lesioni personali, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi nel momento in cui il commissario della legge, il pm sammarinese, gli contestasse accuse come disastro o tentata strage, previste dal codice penale del Titano».
Contro di lui ci sarebbero «prove schiaccianti come video e foto, in virtù della sorveglianza dell’evento garantita anche da droni».
Arriva quindi il giro di vite dopo il lancio di petardi tra gli spettatori assiepati sulle strade, messo a segno da un 18enne marchigiano, poi fermato dalla gendarmeria durante un tentativo di fuga.
