San Marino. Ladri si fanno chiudere in banca e svuotano 15 cassette di sicurezza

Sarebbero riusciti a farsi chiudere in banca per agire indisturbati durante la notte. E quando l’ultimo dipendente della sede di Faetano della Banca di San Marino è uscito, mentre calavano le tenebre avrebbero aperto una quindicina di cassette di sicurezza, poste a lato del caveau blindato, arraffandone il contenuto prima di volatilizzarsi.

L’episodio, riportato nella giornata di ieri sul quotidiano Sole 24Ore, si è consumato tra l’1 e il 2 febbraio scorso ma i dettagli sono emersi solo ieri.

Tuttora in corso le indagini della gendarmeria mentre l’entità del bottino resta avvolta dal mistero.