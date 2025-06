San Marino, la Titanica ritorna in sella e stringe il patto con Santarcangelo

Conto alla rovescia per La Titanica. Il percorso breve della quarta edizione sbarcherà in piazza Ganganelli in concomitanza all’inaugurazione della ciclabile di San Martino e della passerella ciclo-pedonale sul Marecchia. Prosegue la collaborazione tra Titano e Santarcangelo dopo la recente sottoscrizione di una doppia lettera d’intenti per valorizzare i rispettivi territori. Tutto pronto per la Ciclostorica non agonistica che si svolgerà a San Marino il 14 e 15 giugno nella settima tappa del Giro d’Italia d’epoca.

Novità e tradizione

Organizzata dall’associazione sportiva Virtusbike, la manifestazione partirà da Borgo Maggiore per poi attraversare sette Castelli coinvolgendo anche i comuni limitrofi di San Leo, Santarcangelo e Verucchio. L’iniziativa gode del patrocinio di cinque segreterie di Stato: Interni, Territorio, Cultura, Industria e Turismo. Tre i percorsi disponibili, adatti a diversi livelli di preparazione. Fiore all’occhiello di quest’edizione sarà la sintonia con l’associazione BattiCinque «in linea ai valori di inclusione che caratterizzano il ciclismo d’epoca dove “nessuno resta indietro”». Non mancherà un ricco programma di eventi collaterali. Commenta Teodoro Lonfernini, segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura: «Il progetto relativo a La Titanica è in continua crescita, sia dal punto di vista qualitativo che in quello relativo ai numeri e messaggi dei quali si fa promotore, un coinvolgimento esteso non solo a San Marino ma anche ai comuni limitrofi, ai quali ci unisce forte collaborazione e unità d’intenti».

Qui Santarcangelo