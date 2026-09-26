San Marino, la Segreteria Affari Interni: “Aumenti in busta subito prima del rinnovo contratti”

Gli aumenti arrivano senza attendere la conclusione dei rinnovi contrattuali. A settembre gli arretrati 2025, da ottobre l’adeguamento delle retribuzioni 2026. A seguito della recente sottoscrizione dei due accordi tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali per il riconoscimento dell’aumento retributivo relativo all’anno 2025 e dell’acconto sulla parte retributiva relativa al 2026, sono state definite le modalità e le tempistiche per l’effettiva erogazione delle somme spettanti ai lavoratori del Settore Pubblico Allargato e del comparto Salariati. Dalla Segreteria Affari Interni spiegano: «Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, perché consente di anticipare gli effetti economici degli accordi senza dover attendere la conclusione dei complessi percorsi di rinnovo dei contratti di lavoro. Gli aumenti e gli arretrati saranno quindi riconosciuti concretamente ai lavoratori già nei prossimi mesi, mentre proseguiranno i tavoli di confronto per la definizione definitiva dei rinnovi contrattuali». La scelta, condivisa dal Governo e dalle Organizzazioni Sindacali, «assume un significato importante in una fase nella quale il costo della vita continua a incidere sui bilanci delle famiglie. L’obiettivo è dare una risposta concreta e tempestiva, rendendo disponibili le maggiori somme dovute senza attendere il completamento dell’intero iter contrattuale».