San Marino, la ricercatrice spiega la scienza agli studenti

Una carriera radicata nella scienza e proiettata verso la sostenibilità definisce il profilo di Elisabetta Gobbi, ricercatrice e divulgatrice sammarinese che si distingue all’estero per il suo costante impegno nell’educazione ambientale. Recentemente protagonista di un servizio pubblicato dal quotidiano svizzero La Liberté, che le ha dedicato una pagina intera nella rubrica “L’Invitée”, la sua storia professionale e umana rappresenta un’eccellenza del Titano nel mondo. Nata a San Marino il 17 febbraio 1970, Elisabetta Gobbi ha intrapreso un percorso scientifico di respiro internazionale che l’ha portata a formarsi prima presso l’Università di Bologna e poi all’Università di Vancouver, in Canada. Un traguardo significativo del suo percorso è rappresentato dal primato come cittadina sammarinese ad aver ottenuto una borsa di studio della Repubblica per svolgere attività di ricerca all’estero. Per oltre vent’anni ha operato con successo nell’industria petrolchimica, in particolare per il colosso Ineos, maturando una solida esperienza tecnica. Successivamente, ha scelto di orientare la propria attività verso l’innovazione, la durabilità e la divulgazione. Oggi vive a Marly, in Svizzera, dove svolge attività di consulenza e supporto all’innovazione in qualità di esperta per Innosuisse, l’agenzia federale svizzera. Parallelamente, Elisabetta è estremamente attiva nella divulgazione scientifica attraverso conferenze interattive dedicate ai limiti planetari, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi come la sostenibilità e il futuro del pianeta. Le sue iniziative si rivolgono spesso ai giovani e alle scuole, con l’intento di stimolare la curiosità scientifica e il senso di responsabilità. Tra i suoi progetti più recenti spicca un’iniziativa editoriale innovativa: un libro interattivo per ragazzi tra i 9 e i 13 anni, intitolato “L’Artista chimico”, che insegna la chimica attraverso il gioco, l’esperienza e la creatività. Il progetto è stato sviluppato con il supporto di un team sammarinese, che ha contribuito alla realizzazione del prototipo educativo. Pur vivendo da anni in Svizzera, Elisabetta Gobbi mantiene un legame viscerale con la Repubblica, raccontando San Marino con orgoglio e affetto, contribuendo a far conoscere la realtà sammarinese nel contesto scientifico internazionale.