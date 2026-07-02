San Marino, la Reggenza traccia la rotta a Strasburgo: “Un legame storico che guarda al domani”

Dal richiamo al valore del multilateralismo all’attenzione sui diritti dei minori. Sono alcuni dei punti cardine riaffermati dala reggenza in visita ufficiale al Consiglio d’Europa. Sono volati a Strasburgo i capitani reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, accompagnati dal segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, e da una delegazione diplomatica capitanata dall’ambasciatore Michela Bovi. Nella giornata di martedì scorso, l’alta delegazione è stata ricevuta dal segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, con il quale ha avuto luogo un confronto sul rapporto tra la Repubblica e l’organismo multilaterale mentre ieri la reggenza è intervenuta nella sessione del Comitato dei delegati dei ministri, «che ha ribadito il forte legame che unisce il Titano all’organizzazione e ai suoi valori fondanti dal 1988, anno della sua adesione».