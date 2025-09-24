San Marino, la protesta contro la riforma Igr: “Partecipazione oltre ogni aspettativa”

Nel suo percorso, il corteo con in testa i tre segretari generali, Enzo Merlini (Csdl), Milena Frulli (Cdls) e Francesca Busignani (Usl), ha raggiunto lo Stradone per passare davanti alla segreteria Finanze, «dove i fischi e gli slogan “vergogna”, “esci fuori”, si sono alzati d’intensità sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine. Il Pianello ha contenuto solo parte di manifestanti: gremite anche le strade circostanti, con code di persone che arrivavano fino alla Cava dei Balestrieri per contrastare una riforma che, ha rimarcato Frulli (Cdls), va contro l’Europa e a due dei quattro pilastri fondamentali: libera circolazione di persone e merci. Busignani di Usl nota che se in migliaia hanno perso un giorno di stipendio «la colpa è solo di chi tira dritto senza ascoltare le persone che dovrebbe rappresentare e tutelare».Nel suo intervento Merlini (Csdl) contesta «affermazioni e presupposti falsi come ad esempio che le tasse in più pagate dai frontalieri sarebbero compensate dal minor prelievo fiscale in Italia. Solo questo - conclude - è un motivo per cassare la riforma».