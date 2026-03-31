San Marino, la previdenza e il nodo dei contributi non pagati: “Problema tutt’altro che risolto”

Nella scorsa sessione consiliare, la segreteria di Stato per la Previdenza ha risposto ad una interpellanza presentate da Rete sugli ammanchi contributivi. Analoghe risposte erano state fornite nel 2023 e nel 2025.

Veniamo ai dati: dall’agosto 2023 al marzo 2026, i morosi non residenti sono passati da 1.978 a 2.074, mentre l’importo non versato relativo al primo pilastro ed a Fondiss è salito da 4,9 a 5,4 milioni; i morosi residenti sono invece scesi da 615 a 495 e l’importo non versato si è ridotto da 1,07 milioni a 963mila euro. Infine la notizia choc: «Se ad ogni contribuente moroso corrispondesse una società inadempiente e queste fossero tutte attive, informazioni finora non specificate, significherebbe che oltre l’80% delle imprese operative in forma societaria (3.183 al 28 febbraio scorso) non sono in regola con il pagamento dei contributi per l’amministratore».

Ne deriva la richiesta «di un cambio di registro» oltre al confronto tra Governo e parti sociali.