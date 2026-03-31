San Marino, la previdenza e il nodo dei contributi non pagati: “Problema tutt’altro che risolto”

Contributi previdenziali non versati, emergono zone d’ombra inquietanti: «Le imprese non temono le azioni di recupero crediti». Sale sulle barricate Csdl (Confederazione Sammarinese del Lavoro) tornando a denunciare quella che definisce una vera e propria emergenza «che colpisce i diritti dei lavoratori».
Ma facciamo un passo indietro.
Nella scorsa sessione consiliare, la segreteria di Stato per la Previdenza ha risposto ad una interpellanza presentate da Rete sugli ammanchi contributivi. Analoghe risposte erano state fornite nel 2023 e nel 2025.
Sul piano del numero delle maggiori morosità, spiccano le omissioni che riguardano la Gestione separata: ovvero i contributi dovuti dagli amministratori delle società sul proprio compenso. Ma il sindacato non fa sconti.
«Le leggi vanno rispettate sempre - ricorda - a prescindere dal danno prodotto dalla violazione» considerando inoltre la concorrenza sleale nei confronti di chi paga tutto «fino all’ultimo centesimo».