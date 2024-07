San Marino, la nuova truffa: «Finestre gratis, ci manda il Governo»

Nuovi inganni corrono sul web per colpire gli anziani. La truffa, stavolta, si affaccia alle finestre del Titano e riguarda finti operai che, dicendo di essere mandati dal Governo per riparazioni, cercano di introdursi in casa. La colonnina di mercurio continua a salire e ognuno corre ai ripari come può. Prevenire i pericoli delle ondate di caldo è un imperativo soprattutto per bambini, anziani e malati con patologie pregresse e problemi cardiocircolatori, le categorie più esposte ai disturbi provocati da temperature eccessive.

Non aprite quella porta

Il caldo può rappresentare un rischio non solo se un anziano sosta all’aperto, specie nelle ore centrali della giornata, ma anche se la temperatura in casa è superiore a quella esterna a causa di locali poco ventilati, oppure tetti, finestre e solai non ben isolati. E qui si aggancia l’ultima pensata dei truffatori di turno per invogliare gli anziani a aprire le porte di casa a fantomatici operai. Operai sovvenzionati solo in apparenza dallo Stato, che si dicono pronti a migliorare l’ambiente domestico contro l’afa. Come? Installando doppi vetri oppure schermando le finestre esposte al sole durante il giorno, tramite tende e oscuranti e regolabili (e qui dalle persiane alle veneziane c’è l’imbarazzo della scelta) per bloccare il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. Ecco che il raggiro è bell’e confezionato. In realtà mentre un sedicente lavoratore sbullona i vecchi infissi, un complice va in giro per le stanze, deciso a svuotare i cassetti da preziosi, contanti e ricordi di una vita.

La pubblicità online

Nella pubblicità lanciata sul web da giorni, si legge che «a partire dal mese di luglio il Governo di San Marino sostituirà gratuitamente le finestre per gli anziani sopra i 50 anni». Per rendere credibile la proposta è stato raffigurato in alto a sinistra lo stemma del Titano. Che la grafica, a una seconda occhiata, lasci a desiderare è evidente ma lo specchietto per le allodole è servito. Quanto alle presunte offerte, vengono differenziate in base alle varie fasce d’età suddivise a partire dai 50 ai 55 sino agli over 65. Unico, invece, lo slogan, che recita: “Scegli la tua età e richiedilo adesso”. Fatto sta che si tratta di un miraggio e dal Palazzo pubblico non solo confermano che «nessun provvedimento del genere è in corso» ma segnalano che avvertiranno la gendarmeria.