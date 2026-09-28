San Marino, la favola di Magica Gilly: la prima illusionista con sindrome di Down entra nel cast di Domenica In

Dal cilindro di Magica Gilly spunta “Domenica in”. «Ho una bellissima notizia da raccontarvi - commenta la celebre illusionista, figlia di Mago Gabriel-: da oggi farò parte del Chorus della nuova edizione di Domenica in. Sarò insieme al gruppo di ragazzi che accompagnerà la conduttrice Mara Venier nel corso delle varie puntate, animando lo studio e i diversi momenti del programma».

Precisa che non si esibirà ancora come illusionista, ma sarà presente nel Chorus per la prima puntata. Più avanti arriverà anche il momento in cui potrà portare il suo tocco di magia nel programma.

Magica Gilly, pseudonimo di Giliana Flore, è nata in Francia il 16 aprile 1996. Una professionista stimata nel mondo dello spettacolo nota a livello internazionale per essere la prima illusionista con sindrome di Down, divenendo un simbolo internazionale di inclusione e abbattimento dei pregiudizi legati alla disabilità. Due i libri al suo attivo: un’autobiografia e un manuale pratico che svela 50 trucchi di magia.