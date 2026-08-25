San Marino, la Dc: “Da oggi governiamo il futuro”

San Marino
Il segretario della Dc,Gian Carlo Venturini, durante il discorso conclusivo
Il segretario della Dc,Gian Carlo Venturini, durante il discorso conclusivo

Si è conclusa con il botto la 53esima Festa dell’amicizia organizzata dalla Dc e svoltasi dal 21 al 23 agosto tra piazza Bertoldi, il parco Alighieri e la Terrazza Ex-Ritrovo di Serravalle.

Nonostante il maltempo, che ha caratterizzato il momento inaugurale, la partecipazione di iscritti, simpatizzanti al Pdcs o semplici curiosi è stata generosa tra spettacoli, ballo liscio sotto le stelle e intrattenimento per i più piccini, con tanto di gonfiabili, oltre al confronto politico che ha animato la Terrazza Bar Chiosco. Ben riuscita anche la parte dedicata ai più giovani con i concerti presso gli Orti Masi.

Il pienone è stato confermato anche dalle fasi seguenti tra stand gastronomici per cenare assieme a parenti e amici, musica dal vivo e il momento di dialogo politico che ha visto tra i temi principali l’Accordo di associazione con l’Unione europea e il punto sulla sanità sammarinese.

La sintesi

Nel corso della tappa conclusiva di domenica 23 agosto si è svolta poi l’estrazione della Lotteria dell’Amicizia 2026, che vedeva in palio un primo premio di 2500 euro. Nella stessa serata riflettori puntati sulla sintesi politica della tre giorni condotta dal segretario politico del Pdcs, Gian Carlo Venturini. «Fino a ieri - ha rimarcato - abbiamo dovuto amministrare l’emergenza. Oggi stiamo governando il futuro».

Sono queste le parole con cui la figura di spicco del Partito Democratico cristiano sammarinese ha chiuso la 53esima edizione della Festa dell’Amicizia, davanti a una piazza di Serravalle gremita. Un intervento, il suo, che ha ripercorso i passaggi decisivi di quest’anno: l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, «ormai alla firma nel prossimo autunno, e il passaggio del Pdcs da Partito osservatore a Partito associato del Partito popolare europeo.

Spazio anche «alla sanità pubblica e universale, alla famiglia e alla dignità della persona, ai conti dello Stato rimessi in ordine e alle politiche per lo sviluppo del Paese».

Infine il ricordo commosso di Mariella Mularoni, segretario di Stato alla Sanità scomparsa prematuramente, insieme al ringraziamento a volontarie e volontari, ben 85, che hanno reso possibile anche quest’anno la kermesse, dispensando entusiasmo.

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