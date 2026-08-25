San Marino, la Dc: “Da oggi governiamo il futuro”

Si è conclusa con il botto la 53esima Festa dell’amicizia organizzata dalla Dc e svoltasi dal 21 al 23 agosto tra piazza Bertoldi, il parco Alighieri e la Terrazza Ex-Ritrovo di Serravalle.

Nonostante il maltempo, che ha caratterizzato il momento inaugurale, la partecipazione di iscritti, simpatizzanti al Pdcs o semplici curiosi è stata generosa tra spettacoli, ballo liscio sotto le stelle e intrattenimento per i più piccini, con tanto di gonfiabili, oltre al confronto politico che ha animato la Terrazza Bar Chiosco. Ben riuscita anche la parte dedicata ai più giovani con i concerti presso gli Orti Masi.

Il pienone è stato confermato anche dalle fasi seguenti tra stand gastronomici per cenare assieme a parenti e amici, musica dal vivo e il momento di dialogo politico che ha visto tra i temi principali l’Accordo di associazione con l’Unione europea e il punto sulla sanità sammarinese.