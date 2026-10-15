San Marino, la commissione consiliare: “violenza sulle donne, servono più tutele”

Un iter di recupero per gli uomini maltrattanti e micro prestiti alle vittime. Durante la commissione consiliare, svolta ieri sul Titano, ha tenuto banco una riflessione sui casi di violenza di genere. In particolare Miriam Farinelli (Rf) chiede percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti, mentre Giovanni Francesco Ugolini (Dc) sottolinea il miglioramento «del coordinamento fra i servizi e il ruolo della scuola» nelle segnalazioni. Il segretario agli Esteri Luca Beccari richiama la necessità di assistenza continuativa e alloggi protetti per le vittime proponendo un’autorità indipendente per la tutela dei diritti. Confermato anche l’impegno a rafforzare il servizio dedicato della gendarmeria. Insiste poi su un fondo rotativo di micro prestiti: «Molto spesso – nota - la violenza si basa anche sul rapporto disparitario fra chi la commette e chi la subisce dal punto di vista economico e delle possibilità di costruirsi una vita diversa». L’ordine del giorno della maggioranza viene infine approvato.