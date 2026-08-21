San Marino, la “Centrale del latte” non c’è più ma il Titano preserva il marchio

Tutelare un patrimonio identitario e commerciale di interesse pubblico. Con questa finalità il Congresso di Stato di San Marino ha approvato di recente la delibera numero 29 per il rinnovo dei marchi storici “Euro latte” e “Centrale del latte della Repubblica di San Marino”. In altre parole si manterrà la registrazione del marchio di un prodotto che non esiste più. Dati alla mano, la produzione locale è cessata e la Centrale ha chiuso i battenti. La decisione è messa nero su bianco nella delibera numero 29, adottata nella seduta del 30 luglio scorso, dopo che l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi aveva segnalato, tramite due note del 16 luglio, la decadenza dei marchi registrati. Ecco che allora il Congresso di Stato ha scelto di procedere al rinnovo per «preservare un patrimonio distintivo riconducibile alla Repubblica di San Marino», custodendone il valore storico, commerciale e identitario. Come si evince dal documento, ciò non toglie che i due marchi potranno essere eventualmente impiegati in futuro «per finalità istituzionali, promozionali o produttive». Spulciando le cifre, è stata autorizzata una spesa massima di 675 euro, da corrispondere all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Una somma abbastanza esigua, ma il nocciolo della questione – come traspare tra le righe – è che la storia di un Paese e dei suoi lavoratori non ha prezzo.