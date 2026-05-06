San Marino, l’ultimo saluto a Ubaldo Biordi

Addio a Ubaldo Biordi, figura di spicco della politica sammarinese. Se n’è andato all’età di 87 anni Biordi, già consigliere per cinque legislature consecutive. Approdò in Consiglio nel 1974, restandovi per cinque legislature, prima nei banchi del Partito comunista sammarinese e poi nelle fila del Partito progressista democratico Sammarinese sino al 1998. Reggente per due volte (nel semestre 1º ottobre 1981 - 1° aprile 1982 insieme a Mario Rossi, e dal 1º ottobre 1985 al 1° aprile 1986 con Pier Paolo Gasperoni), massimo incarico istituzionale della Repubblica, ha segnato la vita politica del Titano per oltre vent’anni ed ora viene ricordato con stima dai concittadini che, affidando il loro cordoglio ai social, ringraziano per «le tante istanze d’Arengo, di cui si è reso promotore negli anni». Il funerale si terrà oggi al Santuario di Valdragone: il feretro partirà alle 14.30 dall’Ospedale.