San Marino, l’ultima impresa di Magica Gilly: l’illusionista con sindrome di Down proverà una magia su un aereo in volo

Martedì 3 marzo alle 11, presso l’Aeroclub di San Marino-Domagnano, si svolgerà un esperimento pubblico che segna uno dei momenti più significativi della 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, dedicata al centenario della morte di Harry Houdini. Protagonista dell’azione sarà Magica Gilly, la giovane illusionista con sindrome di Down che realizzerà un esperimento strutturato in condizioni reali di separazione tra terra e aria, con verifica pubblica e presenza di testimoni.

L’esperimento si fonda su un principio semplice ma radicale: ciò che viene definito prima del decollo verrà verificato mentre l’aereo è già in volo, senza possibilità di interventi successivi. Accanto a Magica Gilly sarà presente Gabriel, illusionista e organizzatore del Festival, reduce negli anni da imprese pubbliche di forte impatto mediatico, che seguirà l’azione in qualità di coordinatore e garante dell’esperimento. L’appuntamento del 3 marzo rappresenta l’anteprima operativa dell’edizione 2026 del Festival (13–15 marzo), confermando la volontà della manifestazione di coniugare spettacolo, ricerca e dimensione culturale.