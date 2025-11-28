San Marino, l’ufficio vaccinazioni si trasferisce all’ospedale di Stato

L’Istituto per la sicurezza sociale comunica che a partire dal 1° dicembre l’ufficio vaccinazioni si trasferirà da Centro Commerciale Azzurro nella nuova sede dell’ospedale di Stato.

I nuovi ambienti sono posizionati nel piano -1 della palazzina ambulatori specialistici, facilmente accessibili anche dall’esterno.

Il trasferimento rappresenta un’importante riorganizzazione logistica che consente di migliorare l’attività grazie alla maggiore vicinanza con il centro farmaceutico e gli altri servizi correlati.

Questa scelta organizzativa riflette l’impegno dell’ISS nel fornire servizi sanitari sempre più efficienti e coordinati, garantendo che tutte le vaccinazioni proseguano senza interruzioni.

“Questo trasferimento - dichiara il direttore della UOC Cure Primarie, Pierluigi Arcangeli - rappresenta un passo significativo verso l’ottimizzazione dei nostri servizi di prevenzione.

Concentrare l’attività vaccinale presso l’ospedale di Stato consente ai nostri operatori di lavorare in un ambiente sicuro e completamente integrato con gli altri servizi sanitari. Vogliamo rassicurare i cittadini che la continuità dell’assistenza è garantita e che il nostro obiettivo rimane quello di mantenere elevati standard di sicurezza e di qualità nelle campagne di immunizzazione, elemento fondamentale per la protezione della salute collettiva del nostro territorio”.

Gli orari di apertura e i recapiti restano invariati. Per contattare l’ufficio vaccinazioni si può telefonare al numero 0549 994281, oppure inviare una email a ufficio.vaccinazioni@iss.sm.