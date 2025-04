San Marino, l’omaggio dei Capitani Reggenti a Papa Francesco: “Grazie per il tuo messaggio di speranza”

I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, a nome dell’intero popolo, hanno espresso “sentimenti di commossa e profonda partecipazione al lutto che oggi, con la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, figura epocale unanimemente riconosciuta, ha colpito il mondo cattolico, l’intera comunità internazionale e tutta la Famiglia umana”.

“Ci uniamo - si legge nel messaggio - con profondo senso di dolore che tocca l’animo ognuno di noi per l’umile, caritatevole e incessante opera che questo immenso Uomo, figlio della Chiesa ma, ancor prima, figlio di questo complesso presente, ha condotto con straordinaria dedizione, per l’attenta e costante sensibilità all’evoluzione delle coscienze e ai mutamenti etici, politici e sociali dei continenti, favorendo l’incontro e sentimenti universali di fraternità.

Ricorderemo in maniera indelebile la quotidiana testimonianza e il forte messaggio di speranza e fiducia che Sua Santità Papa Francesco, ha saputo infondere all’umanità intera, rivolgendosi soprattutto a chi ha responsabilità di Governo, con la sua sconfinata sensibilità e con il cuore aperto al mondo al rispetto dei diritti dell’individuo e delle sue libertà fondamentali, trasfondendo un messaggio di pace che non conosce lingue, barriere e diversità.

Il Popolo sammarinese ricorderà con indelebile affetto la data del 19 marzo 2013, quando la nostra Repubblica e gli allora Capitani Reggenti, Teodoro Lonfernini e Denise Bronzetti, parteciparono alla Santa Messa di Insediamento di Sua Santità, Papa Francesco e furono testimoni e partecipi di questa data solenne.

Esemplare è stato l’esercizio del Suo Alto Magistero durante il quale ha svolto l’insostituibile e infaticabile missione pastorale, in un’umanità che sempre più sente l’urgenza di riscoprire e di dare vigore ai grandi valori della solidarietà, dell’affrancamento dal bisogno, della pacifica convivenza. E sempre Egli ha anteposto la comprensione tra lingue, costumi e confessioni diverse.

Un Pontificato, caratterizzato da molteplici visite pastorali in ogni Paese, con l’affermazione di quell’umanesimo per il quale si é tanto prodigato, oltre che per una solidarietà internazionale effettiva.

Egli ha saputo generare speranza, fiducia ed entusiasmo, testimoniando quotidianamente, spesso con grande sofferenza e portando in volto la fatica della malattia, il dovere di ciascuno di noi di corrispondere all’impegno di far crescere tutti i popoli della terra nella giustizia, verso condizioni di maggiore dignità e sempre più liberi dalle costrizioni della povertà, dai soprusi della violenza e dalle minacce della guerra.

I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, nel rinnovare il più profondo cordoglio da parte dell’intera popolazione e Loro personale alle massime Autorità religiose, politiche e istituzionali vaticane, si uniscono al tributo della comunità delle Nazioni e si inchinano alla memoria di un esemplare e indelebile Padre della Chiesa che, con la sua opera inarrestabile, ha saputo costruire il Cielo in terra”.