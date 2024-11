San Marino. L’oblio oncologico diventa legge

Da ieri, ogni persona guarita dal cancro non sarà più costretta a subire disparità di trattamento nell’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, in materia di adozione, nell’accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale e vedrà tutelata la sua privacy senza alcuna eccezione. Prima la procedura d’urgenza, poi il voto unanime dell’assemblea consiliare, con 50 preferenze per altrettanti consiglieri presenti, e infine l’onore dell’acclamazione.

Per la prima volta nella storia recente del Consiglio grande e generale, una legge di iniziativa popolare ottiene l’approvazione dell’intera aula parlamentare. Con l’approvazione di questa legge, spiegano dall’Aos (l’Associazione oncologica sammarinese), il nostro ordinamento si pone al pari dei Paesi più avanzati, in linea con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Nel dettaglio sarà garantito il diritto all’oblio dopo 10 anni dalla fine del trattamento e fino a 5 anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei18 anni di età. Un notevole cambiamento dell’attuale approccio culturale in favore delle persone guarite dal cancro. Plauso al via libera arriva anche da Alleanza riformista. «Esprimiamo grande soddisfazione – si legge in una nota - per l’approvazione della legge sul diritto all’oblio oncologico, un traguardo fondamentale che pone fine a discriminazioni ingiuste e dolorose nei confronti di chi ha affrontato e superato una patologia oncologica. Con questa legge viene cancellato ogni atto discriminatorio nei confronti delle persone già colpite dalla malattia oncologica e si introduce un sacrosanto principio di uguaglianza».