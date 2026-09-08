San Marino, l’ex consigliera e la richiesta di danni fino a 50mila euro: “Nessuno può mettere un prezzo al dissenso”

«Domani-Motus liberi crea un precedente pericoloso per la democrazia. Nessuno può mettere un prezzo al dissenso». È questo in sintesi il punto saliente dell’intervento che la consigliera indipendente di Opposizione, Michela Pelliccioni, ha effettuato ieri nel comma comunicazione in seno al Consiglio grande e generale. Ma facciamo un passo indietro. Eletta nelle file di Domani-Motus Liberi, Pelliccioni nel luglio 2025 lascia il partito per divergenze politiche decidendo però di mantenere il seggio consiliare. Una scelta che, di recente, ha spinto D-Ml a avviare un’azione legale contro la consigliera notificandole una citazione in giudizio con richiesta di risarcimento danni sino a 50mila euro.