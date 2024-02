San Marino, l’ex commissario della Legge Alberto Buriani condannato a 4 anni

A San Marino, il processo all’ex segretario di Stato Simone Celli e all’ex commissario della Legge Alberto Buriani si è concluso con la condanna a un anno per Celli e 4 anni per Buriani. Come riporta San Marino Rtv, Buriani e Celli dovevano rispondere in concorso, di tentata concussione e, separatamente, di falsa testimonianza. Buriani inoltre doveva rispondere anche di abuso di autorità e, in concorso con il direttore e giornalista dell’Informazione, Carlo Filippini e Antonio Fabbri, di violazione del segreto istruttorio.

Assolti con formula piena il giornalista e l’editore dell’Informazione mentre Celli è stato condannato per la sola tentata concussione, ad un anno di prigionia con pena sospesa.

Buriani è stato condannato per tentata concussione e per abuso di autorità, complessivamente a 4 anni di prigionia ed a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Una vicenda delicata che ha sullo sfondo l’epilogo di Banca Cis e il fascicolo aperto e poi archiviato da Buriani nei confronti della Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti e di Sandro Gozi, parti civili in questo processo.