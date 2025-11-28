San Marino, l’analisi dell’Università: “L’interesse per lo sport crolla dopo i 13 anni»”

L’interesse per l’attività sportiva crolla dopo i 13 anni. È quanto emerge da un’analisi condotta dall’Università di San Marino e ora sfociata in un libro dal titolo “Giovani e sport nella Repubblica di San Marino” a cura di Anita Magalotti. Oltre la metà dei residenti a San Marino di età compresa fra gli 11 e i 24 anni, per la precisione il 52%, «risulta attivo e iscritto a una qualsiasi federazione sportiva». Poi le cose cambiano «presumibilmente» a causa del passaggio dalle scuole medie alle superiori. Le ricerche, effettuate dal dipartimento di Scienze umane dell’Ateneo, sono state illustrate nella sede del Cons (Comitato olimpico nazionale sammarinese), a Serravalle, per mettere in luce la «ricchezza delle esperienze sportive attivate e al contempo alcune criticità» con l’obiettivo «di contribuire a un ulteriore sviluppo qualitativo».

Attraverso interviste, questionari, focus group e documenti, l’autrice ha scandagliato la situazione del 2022 e offerto interpretazioni sul rapporto tra sport e scuola, qualità delle campagne promozionali e orientamento verso la dimensione agonistico-competitiva. Emerge «un forte sbilanciamento» con le ragazze ferme al 36%, a causa «di maschilismo, differenze di obiettivi e interessi, competizione, difficoltà interpersonali e emotive che rendono difficile sopportare la pressione dell’agonismo». Ampliando il range dell’età, la maggior parte fra donne e ragazze pratica nuoto, ginnastica e pallavolo. I maschi invece accordano la preferenza a calcio, nuoto e ciclismo.

Tornando alla diminuzione dell’attività che si registra dopo i 13 anni, e in particolare fra i 20 e i 24, «le principali motivazioni includono la limitata possibilità di scegliere il livello di impegno richiesto, l’elevata pressione da parte di allenatori e contesto, l’impossibilità di conciliare l’impegno scolastico oppure un cambiamento di interessi e priorità». A conclusione, figurano prospettive e analisi su allenamenti e competizioni, approfondendo inoltre gli sport speciali e offrendo un confronto con l’Emilia-Romagna.