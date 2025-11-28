San Marino, l’analisi dell’Università: “L’interesse per lo sport crolla dopo i 13 anni»”

L’interesse per l’attività sportiva crolla dopo i 13 anni. È quanto emerge da un’analisi condotta dall’Università di San Marino e ora sfociata in un libro dal titolo “Giovani e sport nella Repubblica di San Marino” a cura di Anita Magalotti. Oltre la metà dei residenti a San Marino di età compresa fra gli 11 e i 24 anni, per la precisione il 52%, «risulta attivo e iscritto a una qualsiasi federazione sportiva». Poi le cose cambiano «presumibilmente» a causa del passaggio dalle scuole medie alle superiori. Le ricerche, effettuate dal dipartimento di Scienze umane dell’Ateneo, sono state illustrate nella sede del Cons (Comitato olimpico nazionale sammarinese), a Serravalle, per mettere in luce la «ricchezza delle esperienze sportive attivate e al contempo alcune criticità» con l’obiettivo «di contribuire a un ulteriore sviluppo qualitativo».