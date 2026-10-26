San Marino, Junior Eurovision Song Contest: per Violamarie quarto posto

Il Junior Eurovision Song Contest 2026 incorona l’Armenia, ma regala a San Marino una pagina indimenticabile. Sul palco di Malta, Naré conquista la vittoria con “Boo!”, un brano energico e coinvolgente che convince pubblico e giurie. Per la Repubblica, però, il risultato più atteso arriva da Violamarie, protagonista di una prova che segna una svolta nella storia sammarinese della competizione.

San Marino conquista il quarto posto e raggiunge il miglior piazzamento di sempre al JESC. Un balzo in avanti di cinque posizioni rispetto al risultato dello scorso anno, che porta il Titano ai vertici della classifica e conferma la crescita della sua presenza nella manifestazione europea dedicata ai giovani talenti.

A rendere ancora più significativo il risultato è il voto online, nel quale Violamarie si classifica seconda, stabilendo un nuovo record assoluto per San Marino. Un doppio traguardo che dà valore al percorso artistico della giovane cantante e alla partecipazione della Repubblica, sostenuta dal lavoro della delegazione sammarinese, guidata da Denny Montesi.

Con “Ruota panoramica”, Violamarie ha portato sul palco ritmo, personalità ed emozione. Il brano affida a un’immagine immediata e suggestiva il racconto della vita, fatta di salite e discese, cambiamenti e nuove prospettive. Una metafora che accompagna l’esibizione e dà voce a un messaggio capace di parlare a un pubblico di generazioni diverse. Il quarto posto e il secondo nel voto online consegnano a San Marino due primati e una certezza: il Titano può competere ai massimi livelli anche su un palcoscenico internazionale. Un successo che valorizza Violamarie, premia il lavoro della delegazione e rafforza le prospettive future della Repubblica nella competizione.