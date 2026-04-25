San Marino, istruzione e sanità alleate per i più piccoli nel progetto “Un nido per crescere”

L’importanza di integrare competenze educative e sanitarie investendo nel sistema dei nidi, inteso come pilastro fondamentale per il futuro della comunità.
Al via il progetto “Un nido per crescere”.
L’iniziativa, che si configura come un piano strategico teso a potenziare i servizi per la prima infanzia, è stata presentata ieri, sotto l’egida delle segreterie di Stato per l’Istruzione la quale ha ospitato la conferenza e per la Sanità, come frutto germogliato dalla collaborazione tra la Uoc (unità operativa complessa) Pediatria dell’Ospedale di Stato e il Nido per l’infanzia, fondato sul Titano negli anni Ottanta.