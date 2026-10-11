San Marino. Investe un pedone e fugge poi torna per il rally: denunciato

Investe un pedone e fugge, poi torna a San Marino per il rally: smascherato dalla video sorveglianza. È stato denunciato ieri un 22enne di Belluno che, sabato verso le 21.30, alla guida di un’Audi, aveva travolto un bresciano di 44 anni in via XXI Settembre senza prestare soccorso. Fermato anche un automobilista di Novafeltria intento a compiere manovre acrobatiche sulla rotatoria di Fiorentino. A intervenire in entrambi i casi è stato il Corpo di polizia civile. Quanto al ferito, trasportato all’ospedale di Stato, ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni.

Grazie all’acquisizione della targa e alle testimonianze video raccolte dagli agenti, sono state avviate le indagini che ieri hanno rintracciato il veicolo, rientrato in territorio per assistere alla prova speciale Piandavello. Il conducente è stato denunciato per non aver conservato la posizione dei mezzi dopo l’incidente, per non essere rimasto sul posto in attesa delle forze di polizia e per omissione di soccorso. Gli è stata inoltre ritirata la patente ed è stato sanzionato per la condotta di guida. Sanzioni sono fioccate anche a carico di un altro conducente, un 20enne residente a Novafeltria , per manovre pericolose alla guida della sua Bmw modificata, alla rotatoria di Fiorentino.

Oltre alle sanzioni, al giovane è stata ritirata anche la carta di circolazione del veicolo, sottoposto a revisione straordinaria.