San Marino, incidente: tampona un’auto col ciclomotore e vola a terra, 16enne ferito

Nel week-end è stata intensa l’attività del Corpo della Polizia Civile, chiamata a rilevare almeno 7 sinistri stradali, di cui 4 con feriti.

Ferita ragazza di 16 anni

Venerdì mattina verso le 8.30 a Dogana, in Via Olnano nell’intersezione con la Via Abate Stefano, un incidente ha visto coinvolto una ragazzina di 16 anni, A.S., classe 2007 a bordo di una microcar ed una donna classe 49, C.D. a bordo di un’auto Suzuki, entrambe cittadine sammarinesi. Alla base del sinistro vi sarebbe la mancata concessione di precedenza. Per la sedicenne veniva stilata una prognosi di 6 giorni-

Ferito ciclista

Venerdì verso le 15.30 circa è giunta alla Sala Operativa della Polizia un’altra richiesta di intervento per un incidente stradale nel Castello di Città,: un tamponamento da parte di un autovettura condotta da un cittadino sammarinese, classe 40 V.G. che nel percorrere Via Piana con direzione di marcia Borgo Maggiore – città, urtava un giovane ciclista, Italiano C.M. classe 2005. Per il giovane una prognosi di 10 giorni.

Incidente nella notte tra sabato e domenica

Alle 2 di domenica 28 si è invece verificata un’uscita di strada lungo la Sottomontana: il Suv condotto da M.F. cittadino sammarinese classe 95, nel percorrere la strada con direzione Borgo Maggiore – Murata, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare una pianta d’alto fusto presente sulla banchina laterale sinistra della carreggiata causandone la rottura. Interveniva successivamente la squadra del Settore Antincendio per la messa in sicurezza dell’area del sinistro ripulendola dai detriti. Il conducente riportava lesioni dichiarate guaribili in 8 giorni.

Giovane motociclista ferito

Sempre oggi, la Pattuglia del Pronto intervento unitamente ad una Pattuglia della viabilità interveniva su altra chiamata lungo Via del Passetto in località Fiorentino, altezza civico n.9, ove si era verificato un tamponamento con feriti: un ciclomotore condotto dal minorenne N.B. classe 2008, tamponava per cause ancora oggetto di accertamento, l’autovettura che lo precedeva condotta da B.C. classe 1953, riportando ferite dichiarate guaribili in 30 giorni.