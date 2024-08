San Marino incidente: con la moto contro un’auto, ragazzo di 20 anni all’ospedale

Indicente stradale questa mattina attorno alle 8.20 a San Marino lungo la via Ranco, all’altezza dell’incrocio con la Via F. Fiori. L’incidente ha coinvolto un motociclo, condotto da G.A. classe 2004 che transitava sulla via Ranco con direzione Borgo Serravalle e un’autovettura, condotta da G.T. classe 1941, che proveniente dalla laterale via F. Fiori, si immetteva sulla via Ranco con direzione Borgo Maggiore.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte di questa Sezione di Pronto Intervento, che sta svolgendo anche indagini relative all’individuazione di altri veicoli che potrebbero essere coinvolti nel grave sinistro, ma che non erano presenti al momento dell’arrivo dei soccorsi e della pattuglia di Pronto Intervento. Il giovane, G.A., prontamente soccorso dal personale del 118 è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato dove veniva rilasciata una prognosi di 35 giorni.