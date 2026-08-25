San Marino, incidente all’aeroporto: aereo ultraleggero distrutto dopo un atteraggio lungo, illesi i due piloti

Incidente all’aeroporto di Torraccia di San Marino dove un aereo ultraleggero a causa di un atterraggio lungo è finito fuori pista arrestandosi su un terrapieno. Illesi i due piloti, allievo e istruttore. L’aereo è stato completamente distrutto.

l velivolo è della scuola di volo Eagles Aviation Academy di Fano, un Tecnam P2008, monomotore a due posti, a bordo del quale c’erano l’allievo pilota e l’istruttore. Secondo le prime informazioni, il Tecnam è arrivato lungo in fase di atterraggio e dopo aver toccato terra, ad una velocità stimata di 70 chilometri orari, una folata di vento “garbino” l’avrebbe sollevato accelerando la manovra.

A quel punto visto che si tratta di una pista di atterraggio corta, lunga 600 metri, il velivolo è finto nei campi urtando anche alcuni alberi per oltre 100 metri. Per le indagini sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Civile che hanno già raccolto le testimonianze dei due piloti. Il Tecnam non è stato ancora recuperato, è completamente distrutto a parte la cabina che è quasi integra.

La pista di atterraggio di San Marino, dove è atterrato in elicottero anche il Papa nella sua recente visita, è lunga 600 metri e da anni si attende che venga approvato il progetto per portarla almeno a 900 metri, visto che i terreni che circondano l’aviosuperficie sono stati già acquisiti dallo Stato sammarinese. Nei mesi estivi sono almeno un centinaio gli aerei che vi atterrano.