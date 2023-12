San Marino: incidente, 23enne si schianta in auto contro una abitazione

Un grave incidente stradale questa mattina verso le 8 a San Marino. Una pattuglia della Polizia Civile è intervenuta a Murata, sulla via delle Carrare, proprio nel tratto di strada antistante il Comando del Corpo della Polizia Civile. Il 23enne M. E., alla guida della propria auto, transitava sulla via delle Carrare verso via del Serrone Casole, quando, per cause al vaglio degli agenti accertatori, è anadato a schiantarsi con il muro di contenimento di una abitazione alla sua sinistra. A seguito del violento impatto il conducente ha riportato gravi ferite e si verificavano danni strutturali al veicolo. I sanitari, giunti sul posto con autolettiga ed auto medica, al momento dell’intervento effettuavano una prima stabilizzazione dell’infortunato a bordo dell’ambulanza, trasportandolo in seguito al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato. Il giovane è stato poi trasferito presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, con prognosi iniziale di 30 giorni.