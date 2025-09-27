San Marino, in calo il debito pubblico e l’inflazione

San Marino cresce, è più solido sul piano finanziario e più credibile agli occhi degli investitori internazionali. È quanto si evince dalla Dichiarazione conclusiva della missione 2025 del Fondo monetario internazionale. I numeri, come commentano da Alleanza riformista, lo dimostrano: il debito pubblico è sceso dal 69,5% del Pil nel 2022 al 62,8% nel 2024, con la previsione di arrivare al 61% già nel 2025 e sotto il 60% nel 2026. Quanto all’inflazione, dopo il picco del 5,9% nel 2023, è tornata all’1,2% nel 2024 e si stabilizzerà intorno al 2%. Il tasso di disoccupazione resta basso, al 4,4%, segno di un mercato del lavoro stabile e vitale. Nei prossimi anni il Fmi prevede una crescita rafforzata con Pil atteso a +1,2% nel 2025 e +1,3% nel 2026 sostenuta da investimenti privati, consumi interni e stabilità politica.

I dettagli

Dalla segreteria alle Finanze ripercorrono i punti salienti del report notando come l’economia sammarinese mantenga uno slancio positivo, «poiché il suo nuovo modello di crescita si è dimostrato resiliente agli shock succeduti». Una politica di bilancio «prudente» ha contribuito a ricostituire le riserve e, assieme a progressi nelle riforme del settore bancario, «ha ridotto le vulnerabilità pregresse». Tuttavia, permangono sfide significative. Quali? «La messa in sicurezza della stabilità macroeconomica, il debito pubblico ancora elevato e le significative sopravvenienze passive richiedono riserve di bilancio maggiori e un ulteriore consolidamento di bilancio». Concentrando l’attenzione sul settore bancario sono necessarie ulteriori misure «per migliorare la qualità degli attivi nonché capitalizzazione e redditività delle banche». La crescente incertezza globale «impone di accelerare le riforme strutturali compresa l’attuazione dell’Accordo di associazione con l’Unione europea».

Uno sguardo al futuro