San Marino, in calo il debito pubblico e l’inflazione

Secondo le proiezioni, la crescita dovrebbe rafforzarsi nel 2025-26, «grazie alla ripresa della domanda esterna e alla forte domanda interna». L’aumento dei salari reali, l’allentamento delle condizioni finanziarie e la stabilità politica «stimoleranno investimenti privati e consumi». L’esposizione diretta ai dazi statunitensi è limitata ma l’aumento delle tensioni commerciali «potrebbe avere un impatto indiretto negativo attraverso i partner commerciali».Prossimi step vanno dall’ attuazione della riforma dell’imposta sul reddito all’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) oltre alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.