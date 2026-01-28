San Marino, in arrivo una trentina di profughi dalla Palestina

Decreto Palestina approvato all’unanimità, San Marino pronta ad accogliere una trentina di profughi: «Così confermiamo impegno umanitario e accoglienza responsabile».
Con 44 voti favorevoli su 44, il Consiglio Grande e Generale ha dato il via libera al Decreto-Legge sulla Palestina, «ponendo fine a una fase di confronto politico intensa e a tratti fortemente polarizzata».
Il provvedimento si inserisce «nella tradizione di solidarietà, accoglienza e responsabilità internazionale che da sempre caratterizza la Repubblica e rappresenta una risposta concreta alle gravi emergenze umanitarie generate dal conflitto in Medio Oriente, in particolare nella Striscia di Gaza»