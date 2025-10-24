San Marino, “in arrivo una forte riduzione delle bollette”

Una significativa riduzione delle bollette per tutta l’utenza sammarinese. É una delle novità emerse nella serata pubblica organizzata da Libera che si è tenuta ieri sera. Ne parliamo con il segretario di Stato competente Alessandro Bevitori.
«È stato - premette - un momento di informazione e di indirizzo su una delle sfide più importanti del nostro tempo: la sicurezza energetica e la transizione verso un sistema economico e produttivo più sostenibile. La transizione non è più un’opzione, ma una necessità strategica. In un mondo interconnesso, la vera forza di un Paese sta nella capacità di cooperare oltre i propri confini, unendo competenze, tecnologie e risorse attraverso partnership pubblico-private e alleanze internazionali».