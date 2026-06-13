San Marino, in arrivo la legge sul fine vita

San Marino avrà finalmente una legge sul fine vita. Rete esulta per «un passo avanti significativo sul terreno dei diritti civili, della dignità della persona e del rispetto della volontà individuale». È stato approvato ieri in commissione con 12 voti favorevoli e 3 astenuti il progetto dell’associazione Emma Rossi mentre al termine della seduta Rete ha annunciato il ritiro del proprio progetto di legge.

Dopo modifiche di carattere tecnico, la IV Commissione consiliare permanente ha dunque trovato la quadra. Durante la discussione Ugolini (Dc) annuncia il ritiro di alcune modifiche avanzate dalla maggioranza e comunica l’accoglimento dell’osservazione di Rf sulla necessità «che lo stato di incoscienza venga notificato al fiduciario». Da qui prende forma una mediazione che porta alla sottoscrizione di un testo comune da parte di tutti i gruppi. Si stabilisce così che le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento o testamento biologico) entrino in vigore «quando la persona non è più in grado di esprimere il proprio consenso o versa in stato di incoscienza, che tale condizione venga accertata da un collegio composto da neurologo, psichiatra e specialista della patologia interessata, che il medico curante resti esterno al collegio ma debba essere consultato e che lo stato di incoscienza venga notificato al fiduciario ove presente». Il testo ottiene il voto favorevole unanime.