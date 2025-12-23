San Marino, il Segretario di Stato al Territorio Ciacci: “Aumentano i mutui prima casa e le richieste per le ristrutturazioni”

«Insieme ai colleghi di Governo, in particolare ai segretari al Turismo, Federico Pedini Amati e alle Finanze Marco Gatti, lavoriamo per agevolare iniziative che incrementino l’offerta abitativa, sempre con grande attenzione alla qualità urbana e all’integrazione nel contesto esistente. Non solo edifici ma anche spazi urbani più vivibili con nuovi elementi di arredo, piazze e aree verdi. Nella nuova legge sulla pianificazione strategica territoriale, che contiamo di depositare a breve, è previsto uno specifico articolo proprio per favorire la riqualificazione dei cosiddetti “ecomostri”. Il cantiere della conceria è un intervento privato: Banca di San Marino ha riattivato i lavori per una prima tranche di 23 appartamenti. Sull’intero progetto, tuttavia, sarà necessario un approfondimento complessivo, perché l’area richiede soluzioni adeguate in termini di parcheggi, viabilità e decoro urbano».