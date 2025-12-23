San Marino, il Segretario di Stato al Territorio Ciacci: “Aumentano i mutui prima casa e le richieste per le ristrutturazioni”

Aumentano i mutui per la prima casa e le richieste di ristrutturazione mentre crollano le richieste di residenze atipiche per pensionati. A segnalare il cambio di passo è il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci.

Segretario, partiamo dagli ecomostri. Può illustrarci il cantiere avviato all’ex conceria di Acquaviva?

«Insieme ai colleghi di Governo, in particolare ai segretari al Turismo, Federico Pedini Amati e alle Finanze Marco Gatti, lavoriamo per agevolare iniziative che incrementino l’offerta abitativa, sempre con grande attenzione alla qualità urbana e all’integrazione nel contesto esistente. Non solo edifici ma anche spazi urbani più vivibili con nuovi elementi di arredo, piazze e aree verdi. Nella nuova legge sulla pianificazione strategica territoriale, che contiamo di depositare a breve, è previsto uno specifico articolo proprio per favorire la riqualificazione dei cosiddetti “ecomostri”. Il cantiere della conceria è un intervento privato: Banca di San Marino ha riattivato i lavori per una prima tranche di 23 appartamenti. Sull’intero progetto, tuttavia, sarà necessario un approfondimento complessivo, perché l’area richiede soluzioni adeguate in termini di parcheggi, viabilità e decoro urbano».

È una risposta all’emergenza abitativa?

«È una delle tante iniziative messe in campo su un tema complesso e multidisciplinare che non riguarda solo la segreteria al Territorio. Ampliare l’offerta abitativa, costruendo in modo corretto e di qualità, può rappresentare una risposta importante, anche se non l’unica».

Emergenza casa, quali sono i riscontri dopo il progetto di legge?

«Stiamo registrando segnali incoraggianti: aumentano i mutui per la prima casa, mentre crollano le residenze atipiche per pensionati, che in passato non hanno favorito un mercato sostenibile delle locazioni. C’è poi un forte incremento delle richieste di ristrutturazione, grazie al contributo in conto interessi e ai sostegni previsti per le piccole manutenzioni. Le convenzioni con le banche sono state sottoscritte a fine anno e le domande sono numerose. Resta invece centrale il tema degli affitti, su cui va fatto ancora di più: è una materia ampia, strutturale, che richiede interventi mirati e non soluzioni semplicistiche».

Altre novità in vista per il 2026?