San Marino, il Segretario di Stato al Lavoro: “La tassa sui rifiuti verrà abolita”

Eliminazione della tassa rifiuti, più inclusione lavorativa e riorganizzazione del trasporto pubblico. Sono le priorità del segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori.

Ma procediamo per gradi. «L’obiettivo dell’Esecutivo – spiega - è mettere in sicurezza la gestione dei rifiuti urbani e farne un sistema efficiente, equo e sostenibile riducendo in modo significativo la presenza dei cassonetti stradali e dando nuovo impulso alla raccolta differenziata, investendo sulla tracciabilità, sul porta a porta e sulla digitalizzazione dei servizi, per premiare chi si comporta in modo virtuoso e responsabilizzare gli altri». Una buona notizia è la cancellazione della tassa sui rifiuti «in favore di una tariffazione rivista in chiave equa e meritocratica, affinché – prosegue il segretario - chi produce meno rifiuti paghi meno e chi ne produce di più sostenga una quota proporzionata al suo impatto. Si libereranno così risorse importanti da reinvestire in altri settori fondamentali per la crescita economica e sociale del Paese». A breve saranno presentate in sinergia con la segreteria al Territorio le linee di intervento in Commissione consiliare, così da avviare il confronto.