San Marino, il pedofilo verso i Cappuccini, il comitato genitori: «Inaccettabile»

Il Governo accoglie la richiesta di trasferimento del pedofilo Steven Raul James a San Marino. Monta l’indignazione dei Genitori sammarinesi: «Decisione moralmente grave, sbagliata e offensiva». Dopo quattro mesi di detenzione, trascorsi in parte a Rimini e in prevalenza a Pesaro, James sarà trasferito al carcere dei Cappuccini sul Titano. Arrestato a Riccione il 23 agosto 2025 e condannato in via definitiva per reati di pedofilia avvenuti nel 2021 in un Football Camp di Carpegna, dove era animatore, il 27enne ha compiuto violenza su quattro minori di età compresa tra i 10 e gli 11 anni.