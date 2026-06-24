San Marino: il nuovo Nunzio Apostolico presenta le credenziali ai Capitani Reggenti

Mons. Edgar Peña Parra, Arcivescovo titolare di Telepte e nuovo Nunzio Apostolico presso l’Italia e la Repubblica di San Marino, ha presentato oggi le proprie credenziali alle LL. EE. i Capitani Reggenti. La nomina è stata disposta da Papa Leone XIV lo scorso 30 marzo.

Nato a Maracaibo (Venezuela) nel 1960 e ordinato presbitero nel 1985, Mons. Peña Parra è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1993, ricoprendo incarichi in Kenya, Jugoslavia, Ginevra, Sud Africa, Honduras e Messico. Nominato Arcivescovo nel 2011, ha svolto il ruolo di Nunzio Apostolico in Pakistan e in Mozambico, prima di essere chiamato a ricoprire l’importante incarico di Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Parla sei lingue: spagnolo, italiano, inglese, francese, portoghese e serbo-croato.