San Marino, il gruppo Colombini vola negli Usa: Arizona e Miami, ecco i negozi Febal

Febal Casa sbarca in America. L’obiettivo del gruppo è di raggiungere una ventina di aperture entro il 2029. Tra le più importanti realtà nel settore dell’arredamento con 217 negozi monomarca, l’azienda sammarinese, fondata nel 1965, annuncia le sue prime aperture retail negli Stati Uniti. Il primo taglio del nastro, in calendario il prossimo 21 novembre, riguarderà il “flagship store Febal Casa” a Miami, in Florida, uno spazio da 600 metri quadri rappresenta «un importante passo nel piano di espansione globale» del Gruppo Colombini, «segnando un investimento strategico per la penetrazione in uno dei mercati più dinamici e competitivi del mondo». Ma c’è di più. Il Flagship di Miami sarà solo il primo di una serie di aperture programmate, che includono anche l’inaugurazione ufficiale di altri due punti vendita: l’uno a Scottsdale, in Arizona, il 23 novembre e l’altro a Orange County il 6 dicembre. L’obiettivo del gruppo è di raggiungere circa 15-20 aperture entro il 2029.

«Con l’inaugurazione del nostro Flagship Store a Miami – commenta Giovanni Battista Vacchi, amministratore delegato del Gruppo - rafforzeremo il piano di espansione internazionale di Febal Casa, creando un hub strategico non solo per gli Stati Uniti, ma anche per il Canada e l’America Latina, dove vogliamo crescere ed espanderci ulteriormente». Gli spazi espositivi sono progettati per valorizzare lo stile di Febal Casa, presentando composizioni che riflettono il design italiano e i valori del brand «attraverso ambientazioni di grande impatto visivo ed emotivo». Il concept degli store prevede la presenza di un’area experience, uno spazio esclusivo «dove il cliente può usufruire di un servizio di consulenza di altissima qualità, visionare interi campionari e poi scegliere tra le diverse proposte di arredo». A tirare le somme è Emanuel Colombini, presidente del Gruppo Colombini. «La nostra strategia – afferma - si basa sulla costruzione di una presenza forte e distintiva, accompagnata da un’offerta equilibrata in termini di prodotto, prezzo e servizio. Crediamo fermamente che realtà solide e orientate alla qualità, come Febal Casa, siano pronte non solo a rispondere alle esigenze del consumatore moderno, ma anche a conquistare nuove e significative quote di mercato».

