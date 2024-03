San Marino, il Governo ha le ore contate. Come riporta San Marino Rtv, sono imminenti le dimissioni di tutti, o almeno 30, consiglieri, necessaria per lo scioglimento del Consiglio e l'avvio della procedura per le elezioni anticipate. In queste ultime ore Psd e Libera con RF , Rete e Demos hanno ufficializzato di averle già predisposte. Anche il Pdcs ha raccolto, ieri sera, le firme dei suoi consiglieri ed attende ora l'Ufficio di Presidenza convocato per le 13.