San Marino, il consiglio riconosce ufficialmente la figura del caregiver familiare

Tutela delle madri studentesse o disoccupate ma anche riconoscimento della figura del caregiver. Ruota attorno a questi punti il progetto di legge a sostegno della famiglia e sul contrasto alla denatalità analizzato ieri del Consiglio. L’attenzione si focalizza sull’articolo 3 quando Gaetano Troina (D-Ml) contesta che le misure a favore dei lavoratori autonomi «rimangano troppo limitate». Il segretario di Stato competente Stefano Canti chiarisce che la norma punta a sostenere chi ha avviato la propria attività «da meno di tre anni».