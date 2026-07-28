San Marino, il 28 luglio tra memoria e futuro: “La libertà si deve proteggere ogni giorno”

Per il secondo anno consecutivo, Libera e il Partito dei socialisti e democratici organizzano insieme la Festa che, a pochi giorni dal via libera del Coreper all’Accordo di associazione con l’Ue, avrà come tema centrale “San Marino oltre la firma”. A discuterne nell’area dell’ex Tiro a volo di Murata saranno il segretario agli Esteri Luca Beccari, il segretario generale Csdl Enzo Merlini e i presidenti di Anis Emanuele Rossini, di Libera Giuseppe Maria Morganti e del Psd Silvia Cecchetti.

Con l’occasione il Partito socialista riformista ricorda «che la libertà non è mai definitivamente acquisita ma va custodita ogni giorno attraverso impegno civico, partecipazione e rispetto delle istituzioni» mentre Alleanza riformista sprona a rinnovare l’impegno «affinché la Repubblica continui a essere un esempio di libertà, democrazia e pace». Più caustico il Partito socialista per cui «le insidie per la libertà, democrazia e giustizia sociale esistono ancora ma sono ammantate di apparente legalità. Meno clamorose ma non meno devastanti se esercitate nel campo dei diritti al lavoro, alla casa e al rispetto della dignità attraverso la pratica del clientelismo bieco. Oppure – rincarano – nel non dare corso a Istanze d’Arengo approvate dal Consiglio o negando agli elettori l’opportunità di esprimersi, ad esempio, sull’Accordo di associazione all’Ue». Dall’opposizione Rete nota che “ogni tempo ha il suo fascismo” e serve il coraggio «di cogliere i segnali del presente e contrastarli». A mettere in guardia è infine Repubblica futura: «Ciò che da tempo si riteneva relegato ai libri di storia è tornato di stretta attualità. La guerra non deve essere lo spettro con il quale si confronteranno le giovani generazioni».