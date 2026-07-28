San Marino, il 28 luglio tra memoria e futuro: “La libertà si deve proteggere ogni giorno”

Il 28 luglio non è una semplice ricorrenza del calendario.
È il giorno in cui San Marino ritrovò la propria libertà con la caduta del fascismo. La ricorrenza, molto sentita dai sammarinesi, commemora gli eventi del 28 luglio 1943, quando la popolazione si mobilitò organizzando un grande comizio spontaneo nel Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Cittadini di ogni età ed estrazione sociale invocarono e ottennero lo scioglimento formale del Consiglio fascista e la nascita di un governo provvisorio ripristinando la democrazia dopo due decadi di regime.
Proprio il giorno precedente, a 48 ore dalla deposizione di Benito Mussolini in Italia, la reggenza aveva proclamato lo fine del partito fascista sammarinese.