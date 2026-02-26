San Marino, i pensionati Cdls: “No ai pasti esterni per l’ospedale”

«Il valore di un pasto dignitoso e di qualità non ha prezzo». Levata di scudi dalla Federazione nazionale pensionati sammarinesi Cdls che spara a zero sulla recente esternalizzazione del servizio mensa dell’ospedale di Stato. La Segreteria di Stato alla Sanità ha motivato la decisione di affidare i pasti dei malati a una società del gruppo Ieg con la volontà di contenere i costi, anche per la necessità di interventi sui locali delle cucine stimati in circa 450mila euro.
«Riceviamo lamentele quotidiane dai nostri iscritti per questa decisione – obiettano da Fnps -. Si è guardato al portafoglio e non ai bisogni delle persone più fragili in condizione di degenza».
Intanto il sindacato allarga la questione lamentando anche liste di attesa sempre più lunghe «anche fino a un anno per visite di routine come quelle oculistiche».
Il timore della Fnps «è che si voglia spingere sempre di più l’utenza verso il privato» alla luce «delle nuove autorizzazioni del Congresso all’apertura di strutture sanitarie private».