San Marino, Holding degli Emirati e un gruppo riminese puntano sulla Bsm

Banca di San Marino guarda al futuro e sonda il mercato in cerca di nuovi investitori. A farsi avanti un gruppo riminese e una holding emiratina. Così l’istituto bancario pone le fondamenta per una possibile svolta, tirandosi fuori dall’occhio del ciclone, dopo la mancata cessione del suo 51% a Starcom, holding bulgara guidata dall’imprenditore Assen Christov, che aveva presentato un’offerta da circa 36,75 milioni di euro. Un’operazione, avviata nel 2025, e di recente finita al centro di un’indagine, tra l’altro, per presunta corruzione e riciclaggio.